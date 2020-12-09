شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوداني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، أمس (الثلاثاء)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والوفد المرافق له.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمل رئيس المجلس الانتقالي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

ووصل وزير الخارجية إلى السودان في زيارة رسمية أمس، وكان في استقباله بالمطار وزير خارجية السودان المكلف عمر قمرالدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. ثم عقد الجانبان جلسة مباحثات، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في السودان، واتفاق السلام الموقع أخيرا في جوبا، إضافة لبحث المستجدات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وزير الخارجية الذي نقل لدولته تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، ثم استعرضا الأوضاع الإقليمية والدولية.