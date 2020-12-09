شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير وبولد يستعرضان الجهود السعودية لدعم العمليات الإنسانية حول العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة للشؤون الإنسانية ومنع المجاعات كريس بولد، الجهود السعودية في دعم العمليات الإنسانية على مستوى العالم، كما ناقشا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك لدى استقبال الجبير للمبعوث الخاص في مقر الوزارة بالرياض أمس (الثلاثاء)، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.