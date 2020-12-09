شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش ملاحظات الأعضاء على تقرير «الخارجية» للعام المالي 1441 والان مع التفاصيل
ورأس الجلسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف أبو اثنين، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات ضمن جدول أعمال اللجنة تمهيدا لرفعها للمجلس. فيما أكد أبو اثنين عقب الاجتماع أن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى تعدُّ الحاضن الأول لعملية بلورة الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها من المجلس، كما أنها أولى مراحل صناعة القرار بالمجلس بشأن ما يحال إلى اللجان المتخصصة من موضوعات تتعلق بتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية ومشاريع الأنظمة والمقترحات تفعيلاً لدوري المجلس الرقابي والتنظيمي.
وأبان أبو اثنين أن اللجان المتخصصة ومنها لجنة الشؤون الخارجية تقدم ما لديها في شكل تقارير تتضمن ملاحظاتها وأبرز ما توصلت إليه بعد الدراسة من توصيات بهدف الإسهام في رفع الأداء وفق آليات تحقق من خلالها مبدأ التعاون مع الأجهزة الحكومية لمعرفة ما حققته وما تم في الفترة الزمنية لتقارير الأداء. كما أوضح أن اللجنة انتهت من إعداد وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير وما تضمنه من توصيات اللجنة، حيث جاء ذلك بعد منح المجلس اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طُرح أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع مرئياتها وتوصياتها أمام المجلس لاتخاذ القرار اللازم بعد التصويت في إحدى الجلسات القادمة.
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