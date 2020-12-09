، "العسكر" يعلن بدء العد التنازلي لإطلاق منصة استقبال طلبات تملُّك العقارات إلكترونيًّا ،

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أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر أمس الثلاثاء بدء العد التنازلي لإطلاق المنصة التي سوف تستقبل طلبات المواطنين إلكترونيًّا؛ وذلك استعدادًا لتقديم طلبات تملُّك العقارات للجهات المختصة.
وتفصيلاً، قال العسكر في لقائه ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" إن المنصة من المقرر إطلاقها يوم الخامس من جمادى الأولى، الموافق الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري.
وأضاف بأن هذه الطلبات التي ستقدَّم للجان تنقسم إلى ثلاثة أنواع، أولها لمن لديهم مستمسكات شرعية أو مبايعات قيمة، ولم يتسنَّ لهم الحصول على صك خلال الفترة الماضية. وثانيًا للذين يريدون استكمال إجراءات حجج الاستحكام الصادرة سابقًا، سواء إجراءات الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية، سواء في حدود الحرمين أو خارجها.
وأوضح أن على صاحب الطلب الدخول على المنصة لتعبئة نموذج الطلب، ويرفق معه ما يدعم من وثائق تملك أيًّا كان نوعها، وكذلك للورثة الذين يريدون إثبات العقار، ثم يأخذ رقم الطلب، ويذهب لأي مكتب مساحي معتمد لاعتماد الرفع المساحي عن طريق المنصة.
وأشار إلى أن الطلب لا بد أن يكون مستوفيًا الشروط، منها ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين أو في بطون الأودية أو شعاب الجبال أو المناطق المسماة بالمحرمات. وإذا كان الطلب مستوفيًا الشروط يتقدم به المواطن لتنظر اللجان في طلبه.
09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442 01:22 AM
قال: على المواطن تعبئة النموذج وإرفاق كل ما يدعم من وثائق تملُّك أيًّا كان نوعها"العسكر" يعلن بدء العد التنازلي لإطلاق منصة استقبال طلبات تملُّك العقارات إلكترونيًّا
أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر أمس الثلاثاء بدء العد التنازلي لإطلاق المنصة التي سوف تستقبل طلبات المواطنين إلكترونيًّا؛ وذلك استعدادًا لتقديم طلبات تملُّك العقارات للجهات المختصة.
وتفصيلاً، قال العسكر في لقائه ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" إن المنصة من المقرر إطلاقها يوم الخامس من جمادى الأولى، الموافق الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري.
وأضاف بأن هذه الطلبات التي ستقدَّم للجان تنقسم إلى ثلاثة أنواع، أولها لمن لديهم مستمسكات شرعية أو مبايعات قيمة، ولم يتسنَّ لهم الحصول على صك خلال الفترة الماضية. وثانيًا للذين يريدون استكمال إجراءات حجج الاستحكام الصادرة سابقًا، سواء إجراءات الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية، سواء في حدود الحرمين أو خارجها.
وأوضح أن على صاحب الطلب الدخول على المنصة لتعبئة نموذج الطلب، ويرفق معه ما يدعم من وثائق تملك أيًّا كان نوعها، وكذلك للورثة الذين يريدون إثبات العقار، ثم يأخذ رقم الطلب، ويذهب لأي مكتب مساحي معتمد لاعتماد الرفع المساحي عن طريق المنصة.
وأشار إلى أن الطلب لا بد أن يكون مستوفيًا الشروط، منها ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين أو في بطون الأودية أو شعاب الجبال أو المناطق المسماة بالمحرمات. وإذا كان الطلب مستوفيًا الشروط يتقدم به المواطن لتنظر اللجان في طلبه.
، "العسكر" يعلن بدء العد التنازلي لإطلاق منصة استقبال طلبات تملُّك العقارات إلكترونيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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