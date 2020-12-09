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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 434 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ووفاة 23 حالة جديدة.
وتفصيلاً، أوضح مستشار وزيرة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 119281 حالة من ضمنهم 103913 حالة تم شفاؤها، و6813 حالة وفاة.
سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 89416 إصابة.
وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضًا 12 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 2539 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 58146 حالة.
فيروس كورونا الجديد
09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442 01:14 AM
بلغ إجمالي الإصابات بمصر 119281 حالة والوفيات 6813 شخصًا"كورونا" يصيب 591 جزائريًا و434 مصريًا في الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 434 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ووفاة 23 حالة جديدة.
وتفصيلاً، أوضح مستشار وزيرة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 119281 حالة من ضمنهم 103913 حالة تم شفاؤها، و6813 حالة وفاة.
سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 89416 إصابة.
وأوضحت الصحة الجزائرية أنها سجلت أيضًا 12 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 2539 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 58146 حالة.
، "كورونا" يصيب 591 جزائريًا و434 مصريًا في الـ 24 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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