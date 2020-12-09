السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ينوه بتقدم طلبة المملكة في اختبارات التيمز



جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

نوه معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بالمنجزات الوطنية على مستوى المؤشرات العالمية والإشادات الدولية في مختلف المجالات, مؤكداً أن ذلك نتيجة الدعم الكبير والسخي من القيادة الرشيدة، وبالمتابعة الحثيثة من معالي وزير التعليم والقيادات التعليمية، للارتقاء في المنافسات العالمية.

وأشاد معاليه بما سجله طلبة المملكة من تقدم لافت جعلها ثاني أعلى دولة من مجموعة العشرين في تحسّن النتائج في اختبارات التيمز‬ بما يعكس الجهود التعليمية المبذولة و المتسارعة، مقارنة بنتائج دورة 2015م .

وعدّ الدكتور اليوبي نتائج طلبة المملكة في دراسة الاتجاهات الدولية بالتحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم الذي يعد بين أعلى الدول بين دورتين متتاليتين، كثاني أعلى دولة في مجموعة العشرين في تحسن النتائج تتويج للجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والفرق الإشرافية، ودور المملكة الريادي والمتطور في تجويد العملية التعليمية وتحسين نواتجها في مراحل التعليم المختلفة.

ورفع معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، كما هنأ معالي وزير التعليم والقيادات التعليمية على الإنجاز الذي يضاف لسجل الوطن في المجالات الدولية كافة .

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