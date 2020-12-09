السعودية | صقر ثمنه 91 ألفاً يحصل على جائزة بــ300 ألف ريال في مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صقر ثمنه 91 ألفاً يحصل على جائزة بــ300 ألف ريال في مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 1:20 صباحًا, 9 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض حقق الصقر “الجازي” للصقار السعودي خالد بن ناصر بن جمعة المركز الأول بشوط المزاين شاهين بحري قرناس، والذي أقيم مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة المقامة في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان الجازي أول صقور مزاد نادي الصقور السعودي، وبيعت في الثالث من أكتوبر الماضي في أول مزاد للنادي، وأول أيامه، بقيمة 91 ألف ريال.

ويبلغ طول الجازي 14 إنشاً ونصف، وعرضها 16 إنشاً إلا ربع، طرح منطقة الدبدبة شمال شرق المملكة، وذلك أثناء رحلتها من شرقي آسياً مروراً فوق سماء المملكة.

وشاركت الجازي في شوط مسابقة المزاين، الذي يمنح الفائز بالمركز الأول 300 ألف ريال، ويرتقي بقيمة الصقر، بعد تحقيقه لقباً مهماً، في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة، وقد منحته لجنة التقييم 93 درجة، كتقييم على عناصره الجمالية والتي توزع 100 درجة على الرأس والعاتق، النحر، الظهر، الحجم، اللون، الوسرة.

وتعد الجازي أول صقر يحصل على جواز سفر على هامش المزاد، بعد توقف لسنوات، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حيث تسلم الصقار ابن جمعة الجواز في نوفمبر الماضي .

من جهته، قدم الصقار خالد بن جمعة شكره لنادي الصقور السعودي، الذي يحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على النادي – حفظه الله – ، مشيداً بما يبذله مهرجان الصقور من جهود لدعم الصقارين وهوايتهم، وسعيه لحفظ التراث السعودي العريق.

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