شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: استراتيجية الطيران المدني ستسهم في دعم النقل الجوي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد وزير النقل إلى أن هذه الموافقة تأتي امتداداً للدعم اللامحدود الذي تحظى به منظومة النقل في المملكة بشكل عام والطيران المدني بشكل خاص بهدف المساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وأوضح المهندس الجاسر إلى أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستسهم في دعم صناعة النقل الجوي محليا وإقليميا وعالميا وتبوء مكانة مهمة في مجال الشحن والخدمات الجوية فضلا عن دعم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بوصفها محفزا رئيسا لدعم الاقتصاديات وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم.
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