محمد بن مسعود - الدمام - دشن المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصربي فلادن مليوفيتش، أمس الثلاثاء، تحضيرات مواجهة النصر، السبت المقبل، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتدريبات اشتملت على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وشهدت تدريبات الأهلي عودة الغاني صامويل أوسو والروماني ألكسندر متريتا إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن الفريق أخيراً. الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة. 09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442 12:25 AM مع عودة "أوسو" و"متريتا".. الأهلي يدشن تحضيراته للقاء النصر المنتظر مع عودة "أوسو" و"متريتا".. الأهلي يدشن تحضيراته للقاء النصر المنتظر دشن المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الصربي فلادن مليوفيتش، أمس الثلاثاء، تحضيرات مواجهة النصر، السبت المقبل، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتدريبات اشتملت على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وشهدت تدريبات الأهلي عودة الغاني صامويل أوسو والروماني ألكسندر متريتا إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن الفريق أخيراً. الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة. الكلمات المفتاحية ، مع عودة "أوسو" و"متريتا".. الأهلي يدشن تحضيراته للقاء النصر المنتظر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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