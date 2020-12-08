منصور الكبيش.. 10 أعوام يحافظ على أرواح طلاب مدرسة ابتدائي متطوعًا

تعليم الشرقية بادرت بتكريم جهوده الإنسانية..
كرَّمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، المواطن منصور الكبيش، وذلك بعد تطوعه لأكثر من 10 أعوام في تنظيم حركة السير أمام إحدى المدارس الابتدائية بالمنطقة واستقبال الطلاب.
وقال حساب إدارة التعليم بالشرقية على موقع «تويتر» في لفتة إنسانية تكريمًا للكبيش: «أمضى عقدًا من الزمان.. يحضر مبكرًا حرصًا على تنظيم حركة السير أمام مدرسته ولضمان سلامة الطلاب، حبّه للخير وإخلاصه في عمله أمْلَيَا عليه أن يبذل جهده بسخاء لذا استحق التكريم».
وتمنى الكبيش، أن تمر جائحة فيروس كورونا بسلام، وأن تعود المدارس مرة أخرى لفتح أبوابها أمام الطلاب، مشيرًا إلى أنه في أيام الدراسة يكون متواجدًا منذ الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، من أجل استقبال الطلاب وتنظيم حركة السير عبر بوابتين.
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