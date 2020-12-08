مأدبة غداء سودانية تكريمًا للأمير فيصل بن فرحان بحضور وزراء ومسؤولين

استقبل وزير خارجية جمهورية السودان المكلف، عمر قمر الدين، وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة لبحث آخر التطورات التي وصلت إليها الحكومة السودانية لرفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وأقام وزير خارجية السودان عمر قمر الدين بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم، مأدبة غداء تكريمًا للأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية، حضر المأدبة، عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان على بن حسن جعفر.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، بمواقف السعودية الداعمة للسودان، مؤكدًا حرص الحكومة السودانية على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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