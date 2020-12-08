%38 من الموظفين الحكوميين مبتعثون في الأردن

بلغ إجمالي عدد المبتعثين من موظفي الجهات الحكومية إلى الجامعات خارج المملكة نحو 1246 مبتعثا، منهم 1021 مبتعثا من الذكور بنسبة 81.9 %، فيما بلغ عدد الإناث 225 بنسبة 18.1 %، وذلك خلال 5 أعوام من 1437 وحتى 1441، فيما استقبلت الجامعات الأردنية منهم ما نسبته 38.1 %، وفقاً لإحصائيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جهات حكومية

بحسب الإحصائيات بلغ عدد المبتعثين لاستكمال الدراسة من العاملين في الوزارات السعودية 1042 مبتعثا ومبتعثة، منهم 852 مبتعثا و190 مبتعثة، وبلغ المبتعثون من العاملين في الهيئات السعودية 43، منهم 42 مبتعثا ومبتعثة واحدة، و14 مبتعثا من العاملين في الأمانات والبلديات بالمملكة، ومن العاملين في بقية الجهات الحكومية الأخرى نحو 147 مبتعثا ومبتعثة؛ 113 مبتعثا و34 مبتعثة، والجهات هي: «الديوان الملكي، ديوان المراقبة العامة، إمارة منطقة الرياض، الأحوال المدنية، المباحث العامة، كلية الملك فيصل الجوية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حرس الحدود، الأمن العام، الصندوق السعودي للتنمية، قوات الأمن الخاصة، القوات البرية، الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رئاسة أمن الدولة، رئاسة الاستخبارات العامة».

وبلغ عدد الجهات الحكومية التابع لها الموظفون 54 جهة، منها 16 وزارة و9 هيئات و12 من الأمانات والبلديات، إضافة إلى 17 من جهات أخرى.

18 دولة

أظهرت الإحصائيات أن المبتعثين من موظفي الدولة توزعوا على جامعات 18 دولة تصدرتها الأردن بـ 475 مبتعثا ومبتعثة، تلتها كندا بـ 363، ثم أمريكا بـ 242 مبتعثا ومبتعثة، فيما بلغ عدد المبتعثين استكمال دراسة الماجستير النسبة الأعلى في المؤهل المراد الحصول عليه بـ 746 مبتعثا ومبتعثة، ثم الحصول على البكالوريوس بـ 215 مبتعثا ومبتعثة، ثم الدكتوراه بـ 122 مبتعثا ومبتعثة.

17 مؤهلا

بلغت المؤهلات العلمية المراد الحصول عليها 17 مؤهلا أعلاها الماجستير بـ 746 ثم البكالوريوس 215، والدكتوراه 122، وتوزع المبتعثون خلال الخمسة أعوام، إذ بلغوا في عام 1437 نحو 586؛ منهم 462 الذكور والإناث 124، وعام 1438 بلغ 276؛ الذكور 238 والإناث 38، وعام 1439 بلغ 178؛ الذكور 142 والإناث 36، وعام 1440 بلغ 117؛ الذكور 103 والإناث 14، وعام 1441 بلغ 89؛ الذكور 76 والإناث 13.

المبتعثون خلال 5 سنوات

1246

مبتعثا

1021

الذكور

225

الإناث

1042

الوزارات

43

الهيئات

147

الجهات الأخرى

14

أمانات وبلديات

خلال الأعوام

586 1437

276 1438

178 1439

117 1440

89 1441

دول تم الابتعاث إليها

18 دولة

475 الأردن

363 كندا

242 أمريكا

56 الهند

33 ليبيا

26 أستراليا

19 نيوزيلاندا

11 المجر

9 سلطنة عمان

9 فرنسا

6 باكستان

8 إيطاليا

8 إسبانيا

2 بريطانيا

2 تركيا

2 السويد

1 كينيا

1 تايوان - تايبيه

الجهات التابع لها الموظف

54 جهة حكومية

16 الوزارات

9 الهيئات

17 الجهات الأخرى

12 أمانات وبلديات