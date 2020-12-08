%38 من الموظفين الحكوميين مبتعثون في الأردن

جهات حكومية
بحسب الإحصائيات بلغ عدد المبتعثين لاستكمال الدراسة من العاملين في الوزارات السعودية 1042 مبتعثا ومبتعثة، منهم 852 مبتعثا و190 مبتعثة، وبلغ المبتعثون من العاملين في الهيئات السعودية 43، منهم 42 مبتعثا ومبتعثة واحدة، و14 مبتعثا من العاملين في الأمانات والبلديات بالمملكة، ومن العاملين في بقية الجهات الحكومية الأخرى نحو 147 مبتعثا ومبتعثة؛ 113 مبتعثا و34 مبتعثة، والجهات هي: «الديوان الملكي، ديوان المراقبة العامة، إمارة منطقة الرياض، الأحوال المدنية، المباحث العامة، كلية الملك فيصل الجوية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حرس الحدود، الأمن العام، الصندوق السعودي للتنمية، قوات الأمن الخاصة، القوات البرية، الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رئاسة أمن الدولة، رئاسة الاستخبارات العامة».
وبلغ عدد الجهات الحكومية التابع لها الموظفون 54 جهة، منها 16 وزارة و9 هيئات و12 من الأمانات والبلديات، إضافة إلى 17 من جهات أخرى.
18 دولة
أظهرت الإحصائيات أن المبتعثين من موظفي الدولة توزعوا على جامعات 18 دولة تصدرتها الأردن بـ 475 مبتعثا ومبتعثة، تلتها كندا بـ 363، ثم أمريكا بـ 242 مبتعثا ومبتعثة، فيما بلغ عدد المبتعثين استكمال دراسة الماجستير النسبة الأعلى في المؤهل المراد الحصول عليه بـ 746 مبتعثا ومبتعثة، ثم الحصول على البكالوريوس بـ 215 مبتعثا ومبتعثة، ثم الدكتوراه بـ 122 مبتعثا ومبتعثة.
17 مؤهلا
بلغت المؤهلات العلمية المراد الحصول عليها 17 مؤهلا أعلاها الماجستير بـ 746 ثم البكالوريوس 215، والدكتوراه 122، وتوزع المبتعثون خلال الخمسة أعوام، إذ بلغوا في عام 1437 نحو 586؛ منهم 462 الذكور والإناث 124، وعام 1438 بلغ 276؛ الذكور 238 والإناث 38، وعام 1439 بلغ 178؛ الذكور 142 والإناث 36، وعام 1440 بلغ 117؛ الذكور 103 والإناث 14، وعام 1441 بلغ 89؛ الذكور 76 والإناث 13.
المبتعثون خلال 5 سنوات
1246
مبتعثا
1021
الذكور
225
الإناث
1042
الوزارات
43
الهيئات
147
الجهات الأخرى
14
أمانات وبلديات
خلال الأعوام
586 1437
276 1438
178 1439
117 1440
89 1441
دول تم الابتعاث إليها
18 دولة
475 الأردن
363 كندا
242 أمريكا
56 الهند
33 ليبيا
26 أستراليا
19 نيوزيلاندا
11 المجر
9 سلطنة عمان
9 فرنسا
6 باكستان
8 إيطاليا
8 إسبانيا
2 بريطانيا
2 تركيا
2 السويد
1 كينيا
1 تايوان - تايبيه
الجهات التابع لها الموظف
54 جهة حكومية
16 الوزارات
9 الهيئات
17 الجهات الأخرى
12 أمانات وبلديات
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