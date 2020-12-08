وواصلت أمانة جدة حملات الرقابة الميدانية المشتركة، مع الجهات ذات العلاقة على الأنشطة المخالفة داخل الأحياء السكنية، مشددة على استمرار جهودها الرقابية لتطبيق الأنظمة والتعليمات، والحد من المخالفات البلدية وإزالة التعديات والظواهر السلبية بكل أشكالها، عبر جولات ميدانية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 58 ألف م2 عشوائيات بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.