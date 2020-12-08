الشورى يبدي مرئياته حول التقرير السنوي لوزارة الخارجية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة، عساف بن سالم أبو اثنين، لدراسة ومناقشة عدد من الموضوعات ضمن جدول أعمالها تمهيدًا لرفعها للمجلس.

واستعرضت اللجنة ملحوظات وآراء الأعضاء أثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/‏‏‏ 1441، والذي قدمته في جلسة سابقة.

وكانت اللجنة أتمت دراسة ما تضمنه تقرير الخارجية للعام المالي، فيما يتعلق بأدائها، وأبرز إنجازاتها والتحديات، بجانب أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الوزارة في قيامها بالمهام المناطة بها.

أدوار اللجان المتخصصة

أكد أبو اثنين أن اللجان المتخصصة، ومنها لجنة الشؤون الخارجية، تقدم ما لديها في شكل تقارير تتضمن ملاحظاتها، وأبرز ما توصلت إليه بعد الدراسة من توصيات بهدف الإسهام في رفع الأداء وفق آليات تحقق من خلالها مبدأ التعاون مع الأجهزة الحكومية لمعرفة ما حققته، وما تم في الفترة الزمنية لتقارير الأداء.

مناقشة أداء الوزارة

وعمَّا لدى لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، أوضح أبو اثنين أن اللجنة انتهت من إعداد وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، وما تضمنه من توصيات، حيث جاء ذلك بعد منح المجلس للجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طُرح أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية هي إحدى اللجان المتخصصة في المجلس، وتدرس حسب اختصاصها التقرير السنوي لأداء وزارة الخارجية، ومناقشة مذكرات التفاهم ذات الاختصاص الخارجي، تجسيدًا للدورين الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس الشورى.