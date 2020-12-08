المساحة والتنظيم شرطا استخراج الصك من وقف العين

اشترطت إدارة وقف عين الملك عبدالعزيز، الانتهاء من المخطط التنظيمي لجميع الأحياء العشوائية لتملك المواطنين للأراضي، التي تقع ضمن نطاقهم، وإعادة ترتيبها من جديد، وفي حال الانتهاء واكتمال الحي بشكل نموذجي ومنظم، يتم التقديم على الأراضي عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، على ألا تزيد مساحة الموقع الواحد على 2000م2، ومن ثم يتم تثمين الأراضي من قبل لجان مختصة، وتحديد سعر المتر، بعد ذلك يتم رفعها للجهات المعنية لإصدار صك شرعي.

المساحة والموقع

أكد أحد المشترين من وقف الملك عبدالعزيز في فترة سابقة، أن الوقف كان يسمح بتملك أراضيه وبيعها للمواطنين بسعر يبدأ من ريالين، ولا يتجاوز الـ6 ريالات بحسب المساحة والموقع، مشيراً إلى أن تاريخ شرائه بالموقع كان في عام 1408 وبسعر ريالين للمتر، بعدها بأعوام قليلة تم إيقاف البيع من قبل الوقف لمدة 25 عاماً تقريبا.

إصدار الصك

أوضح مستفيدون سابقون من تملك الأراضي، أن كثيرا من المواقع السكنية تنتظر فرصة الشراء وإصدار الصكوك وذلك من أجل الاستفادة من قروض الدعم والاستدامة السكنية والعمرانية في المواقع، التي نشأوا فيها منذ سنوات طويلة.

وأضافوا بأن الحصول على قطعة أرض في وقف العين العزيزية، يبدأ بإرسال أحد الفنيين من قبل مكتب هندسي لأخذ المساحات، التي يتم إرسالها للوقف لمعاينة الموقع بعدها تتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصك الشرعي.