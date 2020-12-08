السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يفتتح مركز صحي الخالدية في القيصومة



حفر الباطن 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم, مركز صحي الخالدية في القيصومة، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي.

وقص سموه فور وصوله لمقر المركز شريط الافتتاح, ثم استمع إلى شرح عن أقسام المركز قدمه مدير صحة حفر الباطن, مطلعاً على ما يحتويه من الأجهزة الحديثة والأقسام الطبية المدعومة بالكوادر الطبية والطواقم التمريضية والإدارية المؤهلة لخدمة المستفيدين من خدمات المركز.

وأوضح الأمير منصور أن محافظة حفر الباطن تحظى بالعديد من المشروعات التنموية الصحية في ظل دعم واهتمام من ولاة الأمر - حفظهم الله - وما يولونه من عناية بصحة المواطن والمقيم، مثمناً الجهود التوسعية والتطويرية التي تبذلها وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

من جهته قدم مدير الشؤون الصحية, الشكر لسمو المحافظ لافتتاحه المركز ، مشيرا إلى أن هناك مراكز صحية أخرى ستُفتتح قريباً، إضافة إلى مشاريع تطوير وتحسين بيئة العمل لعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية يجري العمل على تجهيزها خلال الأشهر القادمة لتسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين لتحقيق المردود الأفضل في العمل لخدمة المراجعين والمستفيدين.

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20:43ت م

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