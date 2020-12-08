3 فواكه احرص على تناولها مع تقلبات الطقس

2020-12-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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نصحت استشارية التغذية الدكتورة عهود سليمان، بضرورة الحرص على تناول 3 فواكه مفيدة مع تقلبات الطقس، إذ تساعد على منح الجسم الحيوية والنشاط بجانب تجنب التعرض للالتهابات والعدوى الفيروسية للأنفلونزا ونزلات البرد والزكام.

فواكه تقاوم تقلبات الطقس

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”، إن هذه الفواكه مفيدة على النحو التالي:

التفاح، يحتوي على أعلى نسبة من الحديد والذي يعتبر ضروريًا لإنتاج الدم والحفاظ على العدد اللازم من خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين وتغذي أنسجة وأعضاء الجسم، كما يحتوي على مواد كيميائية مضادة للالتهابات بجانب مركب البكتين الذي يساعد على تحسين عملية الهضم، كما تشير الدراسات إلى أن التفاح غني بالألياف الهامة للجسم ومضادات الأكسدة والفلافونويد، مما يجعله من أفضل الأطعمة للقلب.

الموز، ويعد من أكثر الفواكه استهلاكًا على مستوى العالم في كل الفصول، فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة والمواد الغذائية الأخرى، كما أن الألياف الموجودة فيه تحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

البرتقال، ويعتبر مصدر جيد من الأحماض الأمينية، وبيتا كاروتين وحمض الفوليك، والبكتين والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد واليود والفوسفور والمنغنيز والصوديوم والكلور والزنك، وثبت أن العناصر الموجودة في البرتقال تعتبر مضادة للسرطان للأكسدة والمضادة للالتهابات والأمراض المرتبطة بالأنفلونزا والزكام والبرد.

خصائص ومميزات هامة

وأكدت الدكتورة عهود، أن الفواكه الثلاثة تجتمع أيضًا بخصائص ومميزات هامة وهي قدرتها تعزيز وظائف الجهاز المناعي، وزيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحول دون الإصابة بالعديد من الأمراض، والمساهمة في علاج الإمساك، وتقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وتقوية العظام وزيادة كثافتها والحماية من هشاشة العظام وتقوية الأسنان.

غسلها قبل الأكل

وشددت الدكتورة عهود، على ضرورة اتباع بعض النصائح وهي: غسل الفواكه جيدًا قبل الأكل، استبدال الحلويات والشوكولاتات بالفواكه، تناول بعض الفواكه بقشرها كالتفاح لما يحتوي عليه من قيم غذائية، تناول الفاكهة قبل الطعام وليس بعده ذلك لاحتوائها على مواد تساعد على الهضم، تجنب ترك الفواكه في أشعة الشمس.

