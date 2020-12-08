أكاديمي لـ”المواطن”: احذروا سوء استخدام البطاقات الائتمانية

2020-12-08

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

العناوين الفرعية

حذر المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أفراد المجتمع من الإسراف في استخدام البطاقات الائتمانية.

جذب العملاء بالمجان

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: انتشر استخدام البطاقات الائتمانية بشكل لافت، لدرجة أن العديد من البنوك المحلية بدأت تعرض لعملائها بطاقات ائتمانية مجانية، الأمر الذي يثير حفيظة الكثير من عملاء البنك الذين لا يرغبون في اقتناء هذه البطاقات لما لها من آثار سلبية على مدخولاتهم المالية.

الشراء غير المبرر

ولفت البروفيسور باعجاجة، إلى أن من هذه الآثار السلبية توجه الكثير من حاملي البطاقات للشراء غير المبرر، مما أوقع حاملي تلك البطاقات في مشكلات مالية وبالذات الذين لا يحسنون التصرف في دخلهم الشهري، وليس لديهم القدرة على التخطيط المالي السليم.

إدارة البطاقات الائتمانية

ونصح البروفيسور باعجاجة، حاملي البطاقات بالاستخدام الأمثل لها في شراء الحاجات الضرورية، وعدم المبالغة في شراء الكماليات، فالتقنين في إدارة هذه البطاقات مطلب ضروري للجميع حتى لا يواجه الفرد مشكلات مالية والعجز في تسديد الفواتير، والبحث عن مخارج تعتبر هي الأخرى مآزق مثل الاستدانة من الآخرين لتسديد الفواتير.

