شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير مشعل بن ماجد يكرّم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي بدورتها الـ١٩ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي في دورتها الـ19، ونظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المراعي نائب رئيس المجلس الأعلى للجائزة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس المجلس الأعلى للجائزة الدكتور أنس بن فارس الفارس، أن الجائزة منذ انطلاقها فاز بها 26 باحثاً و116 عملاً إبداعياً وبحثياً، و13 وحدة بحثية، عاداً الفعالية وقفة وفاء لمن سخروا إبداعهم العلمي لخدمة الوطن.

من جانبه، أكد رئيس جامعة «كاوست» البروفيسور توني تشان، حرص الجامعة على تنمية شراكاتها مع المؤسسات والجهات الرائدة، ومنها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التي تشرفت الجامعة معها بسجل حافل وممتد من التعاون البحثي.

وفي ختام الحفل، سلّم الأمير مشعل بن ماجد الجوائز للفائزين بالجائزة، حيث حصد جائزة «العالم المتميز» مناصفة كل من الدكتور محمد الداوودي، والدكتور عثمان محمد بكر من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، فيما حصل على جائزة العمل الإبداعي الدكتور عبدالرحمن بن محمد الحزيمي من جامعة الملك سعود.

وحصل على جائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة الدكتوراه مناصفة كل من محمد يونس ديتا من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وإيمان بودليوه من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وفاز بجائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة الماجستير عبدالله يوسف السلوم من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وفاز بجائزة الوحدة البحثية مركز التميز البحثي في مجال الطاقة المتجددة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.