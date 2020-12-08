، النصر .. "عسيري" و "البريكان" .. برنامج تأهيلي قبل مواجهة الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل نجوم النصر، اليوم الثلاثاء، برامجهم العلاجية والتأهيلية في مقر النادي، وذلك وفق البرامج المعدة لهم مسبقًا، حيث واصل "بيتي" وخالد الغنام الجري، فيما خضع الثنائي عبد الفتاح عسيري وفراس البريكان لبرنامج تأهيلي، ويستكمل عبدالمجيد الصليهم برنامجه العلاجي.

وتقرر أن يعاود الفريق الكروي الأول تدريباته غدًا الأربعاء، تحضيرًا لمواجهة الأهلي، السبت المقبل، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.