أسباب إيقاف حساب المواطن لدى بعض المستفيدين

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أشار حساب خدمة المستفيدين لحساب المواطن، إلى أسباب إيقاف العديد من الحسابات للمواطنين؛ ويأتي ذلك ردا على استفسارات المستفيدين.
ولفت حساب المواطن إلى أسباب ظهور تلك الرسائل عند العديد من المستفيدين:” نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج “.
وكان حساب المواطن أوضح أن الدفعة الـ37 سيتم إيداعها بعد 3 أيام في حساب المستفيدين.
Source slaati
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