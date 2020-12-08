هل يغطي التأمين حليب الأطفال؟ “الضمان الصحي” يجيب

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استعرض مجلس الضمان الصحي عددا من أبرز الاستفسارات التي وردت إلى مركز الاتصالات الموحد على مدار أسبوع مضى، وتحديدًا في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر.

وأجاب المجلس عن سؤال حول ما إذا كان التأمين يغطي حليب الأطفال، وقال إن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي حليب الأطفال حسب ضوابط الاحتياج، لافتاً إلى أن الوثيقة تغطي صرف حليب الأطفال للرضع المحتاجين حتى عمر 24 شهرًا.

ورد على سؤال آخر حول ما إذا كان يحق لشركة التأمين إلغاء التعاقد مع مقدم الخدمة، حيث أكد أنه يحق لها إلغاء أو استبدال أحد مقدمي الخدمة المعينين خلال مدة سريان الوثيقة أو جميعهم، وذلك شريطة التنسيق مع حامل الوثيقة وتعيين بديل لهم بنفس المستوى.

Source akhbaar24.argaam

