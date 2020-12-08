︎ :
.
تمكّنت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض، أمس (الأحد)، من ضبط 300 بدلة عسكرية وألفي قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة والأجهزة في عدد من محلات التفصيل في نطاق الإمارة.
وصادرت اللجنة من خلال جولاتها التفتيشية المضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط مخالفة استخدام شعار عسكري رسمي في لوحة أحد المحلات بالرياض.
جاء ذلك بتوجيهات ومتابعة أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن، بمشاركة وزارتي الحرس الوطني والتجارة وأمانة ومكتب عمل الرياض وشرطة وجوازات المنطقة وقوة المهمات الخاصة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 300 بدلة عسكرية وألفي قطعة من الأنواط والرتب المخالفة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.