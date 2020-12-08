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أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، عن سؤال حول حالة سيدة قامت بالحصول على مبلغ مالي من والدتها دون علمها قبل وفاتها، وتتساءل عما إذا كان يجب إرجاعه للورثة أم تبرئ ذمتها منه.
وقال، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إن عليها الإكثار من الدعاء لوالدتها بسبب هذه السرقة ولكونها والدتها أيضًا، كما أكد أن هذا المبلغ يظل جزءًا من التركة ويجب إضافته لها.
وأوضح أن بإمكان السيدة اختلاق أسباب لتبرير ظهور هذا المبلغ وإضافته للتركة، سواء بزعمها معرفة مكان بعض الأموال التي تركتها الوالدة ولم تدخل في التركة، أو ادعاء استدانتها هذا المبلغ.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر أخذت مبلغاً مالياً دون علم والدتها إلى أن توفيت.. فهل تعيده للورثة؟ الشيخ المنيع يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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