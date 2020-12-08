أوهم المرضى بالشفاء مقابل مبالغ مالية.. “الصحة” تضبط مخالفاً ادعى العلاج بـ”الكي”

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تمكنت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط مخالف يدعي العلاج عن طريق “الكي”.

وقالت إن المخالف تمرس إيهام المرضى بالشفاء مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم، مشيرة إلى أنه كان يمارس نشاطه في إحدى الشقق المفروشة بالرياض.

وأكدت الوزارة أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة، مناشدة الجميع ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات.

Source akhbaar24.argaam

