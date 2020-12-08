اختبار «TIMSS».. وزير التعليم يعدد فوائد ترتيب السعودية الجديد

عدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، فوائد نتائج طلبة المملكة في اختبار «TIMSS 2019» في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط.

وأضاف الوزير، خلال لقائه بقناة «العربية»، أن نتائج طلبة المملكة في اختبار للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، مؤشر دولي يتم تقييم كفاءة التعليم بناء عليها ونقارن نظامنا التعليمي مع الأنظمة التعليمية الأخرى، وهي لها علاقات بمؤشر رأس المال البشري لدى البنك الدولي، فتشير لتقدم مستوى النظام التعليمي وتحسن العمليات به وتقدم مستوى تنمية القدرات البشرية في الدول.

وتابع الوزير لـ «العربية»: «إنَّ الاهتمام بنواتج التعلم ارتفع عن نظيره في 2015 ولمسنا ارتفاعًا بكل المؤشرات وتلك منجرات للنظام التعليمي والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، فالتحسن دليل على الانجاز». مشيرًا إلى أنّ الطموح كبير جدًا لكن مجرد تحقيق ارتفاع بعام واحدة فهذا أمر إيجابي؛ لأنّ تجارب كل الدول لا يمكن حدوث قفزات بها، بل إنَّ للتغير معدلات متوسطة بناء على متطلبات كثيرة وفق «سلم تعليمي» وما زال أمامنا مسار وتغييرات واحتياجات لعمليات تعديل أكثر.

واستكمل الدكتور آل الشيخ، إنَّ كل تلك النتائج يتم تحليلها وتقديم معالجات مستمرة تؤثر على الخطة الدراسية ومفردات المنهج وزيادة الإثرائيات للطالب والطالبة مع إعداد المعلم ودمج المحتوى الإلكتروني والوسائل ثلاثية الأبعاد لصالح الأبناء، منوهًا بأنّ تحسن المؤشرات الأربعة للمستويين رابعة ابتدائي وثانية متوسط في العلوم والرياضيات دفعة واحدة، إنجاز وليس طموحًا، ولكن يجب شكر المعلمين والمعلمات الذين أمضوا 80 يومًا بعمليات إعداد ومراجعة أقيمت خلالها 25 ألفًا و548 ورشة تدريب لكل المدارس، خصوصًا في العلوم والرياضيات خلال الثلاثة شهور الأولى في 2019 لمعرفة الفجوات، ونوَّه الوزير بأهمية استمرار التأكيد على دورالمعلم والأسرة .