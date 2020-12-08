محافظة سعودية تشهد هطول أمطار غزيرة.. وبيان رسمي يوضح الموقف

أوضحت أمانة المنطقة الشرقية بأن محافظة النعيرية شهدت أمطارًا لم تحدث منذ حوالي 30 عامًا، وذلك منذ منتصف مساء الخميس الماضي، وحتى فجر الأحد وتركزت في بعض الأحياء الداخلية في المحافظة، مما نتج عنه تجمعات مياه كبيرة في الشوارع الرئيسية المنخفضة.

وبين المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أنَّ محافظة النعيرية شهدت موجة مطرية قوية، حيث تجاوز معدل هطول الأمطار عن الحالات المطرية المعتادة بثلاثة أضعاف، وبلغت كمية الأمطار 89 ملم، وأن أكثر المناطق التي تجمع فيها مياه الأمطار هو طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك عبد الله والذي يعد من المناطق المنخفضة ونقطة تجمع لأحياء الفيصلية والمحمدية والعزيزية والصناعية وتتركز فيه خطوط تصريف مياه الأمطار وتخفيض المياه الجوفية.

وأضاف، نظرًا لغزارة الأمطار خلال تلك الفترة ارتفاع منسوب المياه بمعدل دائرة نصف قطرها ٢٥٠ مترًا، إضافة إلى وجود 4 نقاط تجمع لمياه الأمطار بمداخل المحافظة والأحياء الداخلية، نتج عنه غمر مولدات محطات تصريف مياه الأمطار والمضخات المساندة بالشارع، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقفها عن العمل نتيجة لوجودها في المنطقة المنخفضة المغمورة بالمياه.

ولفت الصفيان إلى أنَّ الأمانة فعَّلت خطة الطوارئ والأزمات وأرسلت فرق التدخل السريع، وأحضرت مولدات كهربائية لتشغيل محطة تصريف مياه الأمطار بالموقع، ونزلت الفرق الميدانية للموقع لإعادة تصريف المياه في الموقع المغمور بالمياه، مع توفير مضخات متنقلة ذات قدرة عالية لتصريف مياه الأمطار، تصل قدرتها في ضخ المياه إلى 3000 متر مكعب في الساعة، هذا بالإضافة إلى استنفار بلدية النعيرية بكامل معداتها وآلياتها وطواقمها الفنية.

وأكد المتحدث الرسمي بأنه نتيجة لهذه الجهود انتهى 80% من نزح المياه، ويُستكمل تصريف باقي المياه، لتبدأ بعدها فرق النظافة لتنظيف جميع المواقع التي شهدت غمرًا للمياه بسبب غزارة الأمطار، هذا بالإضافة إلى أعمال الصيانة لبعض التلفيات في المواقع التي تضررت نتيجة لهذه الأمطار.

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