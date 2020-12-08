خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح

«سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته»..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح رحمه الله.
وقال الملك المفدّى: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».
وقال سمو ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحرّ التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
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