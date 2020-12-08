القيادة تعزي الأوروجواي الشرقية في وفاة رئيسها السابق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروجواي الشرقية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق. وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروجواي الشرقية السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروجواي الشرقية، في وفاة رئيس الجمهورية السابق. وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروجواي الشرقية السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء».