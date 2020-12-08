شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المناورات السعودية - الاميركية "مخالب الصقر 2" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 انطلقت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 ( 2020) بين القوات البرية الملكية السعودية وبمشاركة القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.

كما واصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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