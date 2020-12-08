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«بلدي الباحة» يبحث 38 عقداً لمشاريع 2020

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جدة - خالد شويل - بحث المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة في جلسته المنعقدة أمس برئاسة أحمد آل هادي إمكانية تهيئة إطلالات طريق الحُجيّر على غابة رغدان، واقترح توصيات لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في عدد من النقاط وسط مدينة الباحة وفي القُرى.

وأقر وضع مصدات أسمنتية على طريق الوادي الشرقي في بني سار، كما اطلع المجلس على 38 عقدا لعمليات الأمانة للعام المالي 2020 وما تم إنجازه منها.

واستمع الأعضاء لتقارير اللجان المالية والخدمات والشراكات المجتمعية، ووجه المجلس أعضاءه بمتابعة مطالب المواطنين من خلال العرفاء للرفع باحتياجات كل قرية للأمانة واستيفاء المشاريع المعتمدة والجاري اعتمادها من إنارة وسفلتة ومصدات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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