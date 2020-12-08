شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الباحة» يبحث 38 عقداً لمشاريع 2020 والان مع التفاصيل
وأقر وضع مصدات أسمنتية على طريق الوادي الشرقي في بني سار، كما اطلع المجلس على 38 عقدا لعمليات الأمانة للعام المالي 2020 وما تم إنجازه منها.
واستمع الأعضاء لتقارير اللجان المالية والخدمات والشراكات المجتمعية، ووجه المجلس أعضاءه بمتابعة مطالب المواطنين من خلال العرفاء للرفع باحتياجات كل قرية للأمانة واستيفاء المشاريع المعتمدة والجاري اعتمادها من إنارة وسفلتة ومصدات.
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