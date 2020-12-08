شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مناورات «مخالب الصقر 2 (2020)» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انطلقت مناورات التمرين المشترك مخالب الصقر 2 (2020) بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية الصديقة، بالمنطقة الشمالية الغربية. وتواصلت اليوم مناورات التمرين التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية، بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والمفاهيم، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.



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