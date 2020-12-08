شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية الرقمية بالرياض تفتتح المركز التطوعي لصيانة الحواسيب والجوالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - افتتحت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض مركزا لصيانة الحاسبات والجوالات وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع.

حيث تم توفير مركز خاص بالصيانة واستقطاب متدربات متمكنات في أعمال الصيانة، حيث يقمن بإصلاح الأعطال وصيانة الحاسبات والجوالات لمتدربات ومنسوبات الكلية وذلك تطوعياً دون أي فوائد.

وقالت مشرفة النشاط بالكلية فاتن الغامدي: بمناسبة اليوم العالمي للتطوع قمنا بافتتاح مركز للصيانة وذلك بالتعاون مع بعض المتدربات المتطوعات حيث تم استقطاب متدربات من تخصص الدعم الفني والوسائط المتعددة والبرمجة للمشاركة في هذه المبادرة التطوعية، لما في ذلك من أهمية للمتدربات وزرع روح العطاء والعمل التطوعي، وأيضاً توظيف ما تمت دراسته فيما يعود عليهم وعلى هذا الوطن وبناته بالنفع الكبير.

وعبرت مشرفة نادي الموهبة والابتكار حنان الدليلان عن شعورها تجاه هذه المبادرة حيث قالت: التطوع أمر سامٍ ومن تعاليم ديننا الحنيف، وإقامة الكلية لهذا المركز الذي يُدار من قبل متدرباتنا المتطوعات أمر يدعو للمباهاة والفخر، فالتطوع في مجال الاختصاص فيه صقل لمهارات المتدربات وتأهيلهن للحياة العملية.

وأضافت رئيسة قسم الحاسب عهود المسعد أن العمل التطوعي يُعد ركيزة مهمة فهو يرفع قيمة الشخص ويعزز الثقة بالنفس ويعمل على بناء الذات حيث يعمل على تطوير المجتمع ونشر التعاون بين أفراده، ونحن هنا في الكلية التقنية الرقمية نسعى إلى حث المتدربات على التطوع ودعمهن وذلك يبتدئ من حثهن على التعاون فيما بينهن ومساعدة بعضهن بعضا واخيراً بافتتاح مركز الصيانة الذي سعدنا به جميعاً.