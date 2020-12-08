شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 90 عاماً: «كورونا» تغّيب الأقلام الحمراء وغرف «الكونترول» في مدارس المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - غّيب فايروس كورونا ولأول مرة غرف الكنترول التي كانت تقيمها المدارس بالمملكة بقطاعيها للبنين والبنات، وفي مختلف مراحلها الدراسية خلال اختبارات نهاية كل فصل دراسي طوال السنوات الماضية.

وكانت هذه الغرف، التي يخصص للعمل فيها إداريون ومعلمون، تتولى استلام وتسليم أوراق الأسئلة وتراجع الدرجات المرصودة، وتراقب حضور وغياب الطلاب وتعلن نتائج الطلاب والطالبات. كما غيبت كورونا تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات، التي عادة ما تتم بالقلم الأحمر، ثم تأتي عملية المراجعة بالقلم الأخضر، خلال فترة الاختبارات التي تتم في كل فصل دراسي وفي نهاية العام.

يذكر أن وزارة التعليم قد أصدرت في وقت سابق قراراً بإجراء الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الدراسي الأول من العام الحالي، لجميع المراحل التعليمية الثلاث من التعليم العام، من خلال منصة «مدرستي» للمدارس الحكومية والأهلية، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات، لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.