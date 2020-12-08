«البيئة»: جولات على أسواق المواشي بالطائف لمتابعة مدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان

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وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أنه تم ضبط مخالفة لنقل دواجن مجهولة المصدر، ومحل نتافات والتي صدرت أوامر بإيقاف العمل بها.
وأكد القاضي أن هذه الجولات التفتيشية تأتي استمرارا للجهود المبذولة من قبل الثروة الحيوانية بالمكتب، وهي جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقوم من خلالها بعدة جولات على المنشآت البيطرية، كمحلات بيع الطيور وطيور الزينة والحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية، وذلك لمتابعة عملها ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومدى التزامها بالأمن الحيوي ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لمنع تفشي أي وباء لا سمح الله.
من جهته شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، على جميع مشاريع الدواجن في المنطقة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات اشتباه أو مخالفات على رقم طوارئ الثروة الحيوانية 8002470000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة.
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