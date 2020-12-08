شكرا لقرائتكم خبر عن «الوداد الخيرية» تشارك في فعاليات يوم «التطوع العالمي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - شاركت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام في فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع بعنوان «عطاء وطن»، والتي نظمتها جمعية عيون جدة برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وذلك في أحد المجمعات التجارية.
وجاءت مشاركة الوداد بهدف غرس القيم التطوعية السامية في المجتمع، ولاستعراض جهودها التطوعية خلال العام 2020، وسط مشاركة 26 جمعية وفريقا تطوعيا.
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