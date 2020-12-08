إحالة 22 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا إلى الداخلية

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وأوضحت الهيئة أن مفتشيها زاروا خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 3 ديسمبر الحالي 1509 منشآت في أنحاء المملكة، نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.يأتي ذلك تنفيذا للتوصيات المتعلقة بإجراءات الوقاية من كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.
يذكر أن «الهيئة» أصدرت دليلا إرشاديا يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي الفيروس، ويحتوي الدليل على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية.
أبرز المخالفات بالمنشآت:
- عدم قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء عند الدخول
- عدم استخدام الكمامات
- إهمال تأمين المعقمات في الأماكن المخصصة لها
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