شكرا لقرائتكم خبر رئيس هيئة حقوق الإنسان يقف على أوضاع نزلاء دار الملاحظة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد على أوضاع نزلاء مركز التأهيل الشامل في محافظة جدة خلال زيارته أمس.

وشدد العواد على أهمية مواصلة العمل لخدمة نزلاء المركز بوصفهم من أهم شرائح المجتمع التي يجب العناية بها وتقديم أفضل الخدمات لهم للوصول إلى تحقيق الرفاهية للإنسان على أرض المملكة في إطار رؤية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز بيئة آمنة لهم حقوقيا وصحيا واجتماعيا ونفسيا.

واطلع خلال الزيارة على أقسام ومرافق المركز، واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة للنزلاء، والتقى بعدد من مراجعي المركز وأهاليهم للوقوف على احتياجاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم ولذويهم والتحديات التي تواجههم.

كما زار دار الملاحظة الاجتماعية بجدة، ووقف خلالها على أوضاع النزلاء في الدار وإجراءات التعامل مع قضاياهم

خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى البرامج التأهيلية الموجهة لهم والأماكن المخصصة لإقامتهم، والخدمات المخصصة للتواصل مع ذويهم.

وأكد أهمية تعزيز الجهود المبذولة فيما يتصل بالتعامل مع الأحداث الجانحين، ومواصلة سلسلة الإصلاحات المتحققة في هذا الجانب كان آخرها صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

من جهة أخرى، التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور الشيخ عبدالرحمن السديس بمكتبه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.

ونوه بدور المملكة الريادي في هذا المجال، وحرص ولاة الأمر على رعاية الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه، سائلا الله أن يبارك في جهود هيئة حقوق الإنسان.

من جانبه رحب الدكتور العواد بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الموضوعات ذات العلاقة المشتركة، مشيدا بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين التي من شأنها رعاية حقوق القاصدين وتوفير بيئة تعبدية تضمن سلامة المعتمرين والزائرين.

من زيارة العواد لدار الملاحظة

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