إزالة بسطات عشوائية جنوب جدة

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وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي أنه في إطار الجولات الميدانية جرى رصد أحد المواقع لبيع المواد الغذائية يحتوي على مخالفات تنوعت بين بيع أسماك مجهولة، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 18 بسطة لبيع الخضراوات بطريق مكة القديم بكيلو 14.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جولات الرقابة الميدانية المكثفة على الأنشطة التجارية للتأكد من نظاميتها وسلامة الغذاء المعروض، وفي إطار مكافحة الظواهر السلبية ومعالجة التشوه البصري داخل الأحياء السكنية، أتلفت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة جدة 60 كجم من الأسماك الفاسدة داخل محل مخالف للاشتراطات البلدية، وأزالت 18 بسطة عشوائية من الشوارع.وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي أنه في إطار الجولات الميدانية جرى رصد أحد المواقع لبيع المواد الغذائية يحتوي على مخالفات تنوعت بين بيع أسماك مجهولة، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 18 بسطة لبيع الخضراوات بطريق مكة القديم بكيلو 14.

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