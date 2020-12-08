1.2 مليار إجمالي الاستعلام عبر منصة «أبشر»

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وأفادت وزارة الداخلية عن إحصاءات منصة «أبشر» عبر منصاتها الثلاث، «أبشر أفراد» و»أبشر أعمال» و»أبشر حكومة»، التي تنوعت بين عمليات استعلامية وإجرائية، دون الحاجة إلى زيارة المستفيد الجهة مقدمة الخدمة.من جهة أخرى تشارك الداخلية للعام السادس على التوالي في أسبوع جيتكس 2020 في دبي، وتعد منصة «أبشر» أحد أبرز المحاور الستة المشاركة، فهي من أولى المنصات في بناء الحكومة الالكترونية في المملكة. وكان للوزارة السبق في إعادة هندسة الإجراءات لخدماتها المقدمة يدويا وتحويلها إلى خدمات الكترونية، أعطت الثقة للعملاء بالخدمات الحكومية الالكترونية والبدء بالتحول الرقمي.
وتهدف الوزارة إلى الانتقال من مفهوم الحكومة الالكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتستمر منصة «أبشر» في الريادة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما تهدف من خلال منصة «أبشر» إلى أتمته الخدمات الحكومية ورفع مستوى أمن المعلومات وجودة الحياة، لتستمر رحلة المنصة نحو «حلول تقنية لوطن آمن».
عن خدمات منصة «أبشر»
- 280 خدمة إجمالي الخدمات المقدمة منها
- 21 خدمة دشنت في العام الماضي 1441هـ
- شملت قطاعات «الداخلية» الأمنية والخدمية
- سهلت كثيرا من إجراءات المواطنين والمقيمين والزوار
- 18.3 مليون مستفيد منها
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