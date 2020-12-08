شكرا لقرائتكم خبر ضبط 188 شاحنة تبيع الحطب المحلي في المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية في 12 منطقة 37 مواطنا، و32 مقيما، منهم 8 سودانيين، و7 مصريين، و6 هنود، و4 يمنيين، وبنجلاديشيان، و5 من الجنسيات الفلبينية واللبنانية والسورية والفلسطينية والباكستانية بحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع محملة على 188 شاحنة، مما يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وجرى بحقهم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ حملة وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

المناطق شملت: