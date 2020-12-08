ضبط 188 شاحنة تبيع الحطب المحلي في المناطق

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وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ حملة وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
المناطق شملت:
- الرياض
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- القصيم
- الشرقية
- الجوف
- حائل
- الحدود الشمالية
- نجران
- عسير
- جازان
- تبوك
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