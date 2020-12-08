شكرا لقرائتكم خبر مساعد وزير التعليم: بوابة الوزارة الالكترونية تعمل وفق منظومة تقنية تحقق متطلبات الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتيح البوابة الجديدة لوزارة التعليم تطبيق تقنيات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة، وتحقيق متطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني، إضافة إلى اعتمادها على المعايير العالمية كمعايير الأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية (مؤشر تطور الحكومة الالكترونية)، وذلك بحسب ما أكده مساعد وزير التعليم رئيس لجنة تطوير البوابة الالكترونية للوزارة الدكتور سعد آل فهيد.

وأوضح أن البوابة الجديدة تهدف إلى تعزيز العمل وفق منظومة تقنية متكاملة من المعلومات والخدمات الالكترونية التعليمية بجودة وكفاءة عالية.

وقال آل فهيد «إن البوابة بنسختها الجديدة تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مؤشر الحكومة الالكترونية الفاعلة»، مؤكدا أنها معتمدة على المعايير المحلية كمعايير (برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية) يسر؛ إضافة إلى اعتمادها على المعايير العالمية كمعايير الأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية (مؤشر تطور الحكومة الالكترونية).

وبين مساعد الوزير أن واجهة البوابة وأقسامها الداخلية متوافقة مع فئات الزوار المختلفة، وذلك اعتمادا على الدليل الإرشادي المقدم من الأمم المتحدة فيما يخص معايير التصميم القياسية، إلى جانب معايير الهوية البصرية للوزارة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم.

وأشار إلى أن البوابة الجديدة للوزارة تعكس اهتمام ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بخدمة المستفيدين، وأهمية التواصل معهم، وتوفير كافة الخدمات لهم، إلى جانب الاعتماد على البوابة كمصدر للمعلومات للجمهور الداخلي والخارجي، والمهتمين في الشأن التعليمي، مضيفا أن البوابة تستهدف في خدماتها، الطلاب والطالبات، والمبتعثين، والمعلمين والمعلمات، والباحثين، إضافة إلى المستثمرين.