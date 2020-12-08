مؤتمر عن الرقابة القضائية في تعزيز انتظام الأجهزة الحكومية

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ويستهدف المؤتمر بيان حقيقة التنظيم القضائي في المملكة ودور القضاء الإداري في تحقيق العدالة ورقابة أداء الأجهزة الحكومية وضمان سيرها وفق موازنات عادلة.ويشتمل على خمسة محاور هي: التنظيم القضائي في المملكة، التعريف بديوان المظالم، الاختصاص القضائي لديوان المظالم، رقابة المشروعية للقضاء الإداري وأثره، نماذج تطبيقية لأحكام صادرة من قضاء ديوان المظالم.
وأشاد الدكتور اليوسف بجهود معهد الإدارة العامة في مجال التدريب القانوني باعتباره أحد الصروح الإدارية المتميزة في التأهيل والتدريب القانوني، إضافة لمخرجات المعهد القانونية التي تعد شهادة على جودة البرامج القانونية التي يقدمها المعهد.
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