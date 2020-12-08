أمير مكة يرعى اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لأندية «نزاهة» اليوم

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وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل على أن الفعاليات تهدف إلى إبراز مواهب الطلبة وتحفيزهم في تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، ونشر مبادئ الشفافية والمساءلة.وتتضمن فعاليات اللقاء جولة افتراضية على المعرض الفني لتعزيز قيم النزاهة، واستعراض أنشطة وبرامج أندية (نزاهة) في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى عرض مشهد توعوي تقدمه جامعة الملك عبدالعزيز، كما سيشهد اللقاء تكريم أندية (نزاهة) في مؤسسات التعليم الأكثر نشاطا للعامين 1441-1442هـ.
يذكر أن مبادرة أندية (نزاهة) تأتي إيمانا من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأهمية نشر الوعي بمخاطر الفساد في المؤسسات التعليمية، وتحفيز الطلبة عبر الممارسات الإيجابية لقيم الشفافية والنزاهة.
اللقاء يشتمل على:
- جلسات حوارية بمشاركة عدد من المتخصصين.
- الأولى تتناول ركائز رؤية المملكة 2030 بعنوان مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
- الثانية تناقش مبادرات وتجارب أندية نزاهة في المؤسسات التعليمية.
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