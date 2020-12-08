، وزير التعليم يطلق "البوابة الإلكترونية" الجديدة لوزارة التعليم وفق معايير محلية ودولية ،

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أطلق معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم بنسختها الجديدة المطورة، وفق معايير محلية ودولية للأمم المتحدة، وبما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 نحو حكومة إلكترونية فاعلة.
وأكد وزير التعليم خلال حفل الإطلاق أهمية البوابة الإلكترونية للوزارة بوصفها واجهة للتواصل مع الجمهور، ومصدرًا للمعلومات، ومرجعًا للباحثين والمهتمين في التعليم بقطاعَيْه العام والجامعي. مشيرًا إلى أهمية البوابة في توفير الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتفاعل معهم من خلال قنوات تعزز المشاركة والاتصال للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم. مؤكدًا استمرار التطوير والتحديث المستمرَّيْن للبوابة، وتعميمها لتشمل إدارات التعليم في المرحلة المقبلة.
وتقدِّم البوابة منظومة متكاملة من المعلومات والخدمات الإلكترونية بجودة وكفاءة عالية عبر قنوات متعددة، وتعتمد على المعايير المحلية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، والمعايير العالمية للأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية (مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية)، ومعايير الهوية البصرية للوزارة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم.
وتعمل البوابة على تحسين تجربة المستخدم، وتوفير تطبيق تقنيات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة، وتطبيق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقيق متطلبات أمن المعلومات. كما اشتملت البوابة على جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة للطلاب والطالبات في التعليمَيْن العام والجامعي، والمبتعثين، والمعلمين والمعلمات، والمستثمرين. كما احتوت على معلومات تخص الباحثين والمهتمين بالتعليم.
وتتعدد خيارات البوابة الإلكترونية للزوار؛ إذ تتناسب مع الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكذلك الخدمات المقدمة لهم من الوزارة. كما خصصت خاصية تقديم المقترحات والشكاوى بهدف توثيق العلاقة بين الوزارة والمستفيدين منها. كما اشتملت البوابة الإلكترونية على المواقع الإلكترونية للوكالات وإدارات العموم في الوزارة، وإدارات التعليم، والجامعات الحكومية والأهلية، والملحقيات الثقافية في الخارج. كما أنها تتضمن مواد مرئية (صورًا وفيديوهات)، تتعلق بالتعليم، إضافة إلى تقديم أحدث الأخبار والفعاليات المتعلقة بقطاع التعليم.وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ
08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 08:31 PM
للتواصل مع الجمهور وتوفير الخدمات للمستفيدينوزير التعليم يطلق "البوابة الإلكترونية" الجديدة لوزارة التعليم وفق معايير محلية ودولية
أطلق معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم بنسختها الجديدة المطورة، وفق معايير محلية ودولية للأمم المتحدة، وبما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 نحو حكومة إلكترونية فاعلة.
وأكد وزير التعليم خلال حفل الإطلاق أهمية البوابة الإلكترونية للوزارة بوصفها واجهة للتواصل مع الجمهور، ومصدرًا للمعلومات، ومرجعًا للباحثين والمهتمين في التعليم بقطاعَيْه العام والجامعي. مشيرًا إلى أهمية البوابة في توفير الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتفاعل معهم من خلال قنوات تعزز المشاركة والاتصال للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم. مؤكدًا استمرار التطوير والتحديث المستمرَّيْن للبوابة، وتعميمها لتشمل إدارات التعليم في المرحلة المقبلة.
وتقدِّم البوابة منظومة متكاملة من المعلومات والخدمات الإلكترونية بجودة وكفاءة عالية عبر قنوات متعددة، وتعتمد على المعايير المحلية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، والمعايير العالمية للأمم المتحدة لبناء البوابات الحكومية (مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية)، ومعايير الهوية البصرية للوزارة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات التصميم.
وتعمل البوابة على تحسين تجربة المستخدم، وتوفير تطبيق تقنيات جديدة لزيادة سرعة الاستجابة، وتطبيق المعايير الجديدة لمحركات البحث، وتحقيق متطلبات أمن المعلومات. كما اشتملت البوابة على جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة للطلاب والطالبات في التعليمَيْن العام والجامعي، والمبتعثين، والمعلمين والمعلمات، والمستثمرين. كما احتوت على معلومات تخص الباحثين والمهتمين بالتعليم.
وتتعدد خيارات البوابة الإلكترونية للزوار؛ إذ تتناسب مع الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكذلك الخدمات المقدمة لهم من الوزارة. كما خصصت خاصية تقديم المقترحات والشكاوى بهدف توثيق العلاقة بين الوزارة والمستفيدين منها. كما اشتملت البوابة الإلكترونية على المواقع الإلكترونية للوكالات وإدارات العموم في الوزارة، وإدارات التعليم، والجامعات الحكومية والأهلية، والملحقيات الثقافية في الخارج. كما أنها تتضمن مواد مرئية (صورًا وفيديوهات)، تتعلق بالتعليم، إضافة إلى تقديم أحدث الأخبار والفعاليات المتعلقة بقطاع التعليم.
، وزير التعليم يطلق "البوابة الإلكترونية" الجديدة لوزارة التعليم وفق معايير محلية ودولية ،
المصدر : الخليج 365
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