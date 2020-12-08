، شاهد.. مزادات الحائر بالرياض.. مواطنون يشكون: عمالة مخالفة تهيمن! ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا الجهات المختصة بالوقوف على الموقع وتنظيم البيع والشراء

تساءل عدد من المواطنين عن نظامية البيع والشراء في مزادات تشليح الحائر بالرياض، مطالبين الجهات المختصة بالوقوف على الموقع وتنظيم البيع والشراء فيه أسوة بالمزادات الأخرى المعتمدة والمصرح لها ببيع السيارات.

وفي شكوى تلقتها "الخليج 365" قال كلٌّ من: سعيد خالد، ومحمد ناصر، وعبدالله العتيبي: تعتبر مزادات الحائر من المزادات العشوائية المخالفة التي تحتاج إلى تنظيم أكثر صرامة، فضلًا عما تسبّبه من أضرار بيئية، ويتم فيها بيع للسيارات بشكل عشوائي، ويقف خلف بعض المبيعات لتلك السيارات عمالة مخالفة هدفهم الكسب المادي بعيدًا عن تطبيق الإجراءات المتبعة في مثل هذا، من شهادات ضريبية وسجلات ونحوهما، إلى جانب العشوائية التي تسيطر على المكان.

وأضافوا: يجتمع في هذا المكان مجموعة من العمالة المخالفة التي تعمل لحسابها الخاص؛ حيث يتم بيع السيارات بدون دفع أي رسوم والتهرب من الضريبة.

وطالب المواطنون في شكواهم بضرورة تدخل الجهات المعنية للوقوف على المكان، وإعادة النظر في تلك المبيعات التي تتم بشكل أسبوعي على شكل مزادات يصحبها اكتظاظ في الحركة المرورية؛ مما يؤدي إلى إغلاق الطريق العام، فضلًا عن خلوّ المكان من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

تشليح الحائر الرياض