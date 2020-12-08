محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهود توفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة نفذت بلدية المعابدة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ومشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، حملة لإزالة الصنادق العشوائية وأماكن بيع الأسمنت والبطحاء بمنطقة المعيصم وجبل النور بمكة المكرمة. وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس غيث بن حامد الشنبري، إن الحملة أسفرت عن إزالة الصنادق العشوائية والأماكن المخالفة، ومصادرة وإتلاف مواد البناء، وإيقاف الشاحنات المخالفة لأنظمة العمل، وإلزامهم بالنقل خارج النطاق السكني، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وأكد رفع مستوى النظافة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة. بلدية المعابدة الفرعية العاصمة المقدسة بلدية المعابدة الفرعية العاصمة المقدسة 08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 08:06 PM ضمن جهود توفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة شاهد.. حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء العشوائية بـ "معابدة مكة" شاهد.. حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء العشوائية بـ "معابدة مكة" نفذت بلدية المعابدة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ومشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، حملة لإزالة الصنادق العشوائية وأماكن بيع الأسمنت والبطحاء بمنطقة المعيصم وجبل النور بمكة المكرمة. وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس غيث بن حامد الشنبري، إن الحملة أسفرت عن إزالة الصنادق العشوائية والأماكن المخالفة، ومصادرة وإتلاف مواد البناء، وإيقاف الشاحنات المخالفة لأنظمة العمل، وإلزامهم بالنقل خارج النطاق السكني، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وأكد رفع مستوى النظافة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير البيئة الصحية الآمنة بأحياء المنطقة. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. حملة لإزالة مواقع بيع مواد البناء العشوائية بـ "معابدة مكة" ،

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