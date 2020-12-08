تمتد إلى معظم المناطق
توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أن تشهد المملكة عدة حالات جوية من الأسبوع القادم.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «إننا مقبلون على عدة حالات جوية من الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تمتد إلى معظم مناطق المملكة، متوقعًا عدة منخفضات جوية ومدد رطوبي، والمزيد من الأمطار».
إلى ذلك توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن طقس غدٍ الأربعاء، طقسًا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة.
اقرأ أيضا:
بشرى من الزعاق بشأن «أجواء المملكة».. وتحديد موعد دخول البرد الفعلي
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع حالات مناخية بالسعودية.. ويحدد موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.