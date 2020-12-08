رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بدعم وموقف السعودية

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، بمواقف السعودية الداعمة للسودان، مؤكدًا حرص الحكومة السودانية على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت «العربية»، أنَّ البرهان أكد على تطلع السودان وحرصه على تطوير العلاقات مع السعودية، مشيدًا بدعم المملكة في عدة مجالات للسودان.

وأشارت إلى أنَّ وزير الخارجية فيصل بن فرحان، جدّد دعمه للسودان من أجل رفع اسمه من على قوائم الإرهاب، مؤكدًا على التعاون المشترك لحفظ الأمن بالبحر الأحمر.

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