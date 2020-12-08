إيفاد المعلمين والمشرفين للعمل بالخارج.. ننشر الضوابط والشروط

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ضوابط وشروط الترشيح لإيفاد المعلمين والمشرفين بالخارج، جاء إعلان الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لها، عن ضوابط وإجراءات الترشيح لإيفاد للمعلمين والمشرفين التربويين للعام الدراسي القادم 1442/1443هـ .

الضوابط والشروط

وحدّد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، الضوابط العامة للترشيح والتي تتمثل في :

- أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التعليمية.

- ألا يقل تقديره الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة.

- ألا يقل مؤهله عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص.

- ألا تقل خدمته في التعليم عن 6 سنوات للمعلم والوكيل وقائد المدرسة و 10 سنوات للمشرف التربوي.

- لابد أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية.

- يشترط اجتيازه الاختبارات المهنية وهي اختبار سفير للكفايات الشخصية واختبار التخصص الخاص بالرخصة المهنية بالمركز الوطني للقياس للعام 1442هــ.

وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أنه على الراغبين تعبئة الاستمارات المطلوبة وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى مكتب التعليم في موعد أقصاه 1422/6/1هـ.

وأوضح أنّه يتم دراسة ومطابقة ملفات المتقدمين من قبل مكاتب التعليم والإدارات وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى إدارة الإشراف التربوي في موعد أقصاه يوم 15/6 /1442هـ.

اقرأ أيضًا:

«تعليم الرياض» تدعو الطلاب إلى المشاركة في مسابقة «بيبراس» العالمية

بيان من «تعليم الرياض» حول رصد حضور الطلاب والطالبات